Манчестер, Великобритания, 8 сентября, 2022, 22:16 — ИА Регнум. 8 сентября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага сыграет с «Реал Сосьедадом». Матч первого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА начнется в 22:00 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед»

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Тайрелл Маласия, Харри Магуайр, Диогу Далот, Кристиан Эриксен, Фред, Каземиро, Антони, Энтони Эланга, Криштиану Роналду.

«Реал Сосьедад»: Ремиро Алекс, Ариц Элустондо, Айхен Муньос, Андони Горосабель, Йон Пачеко, Мартин Субименди, Микель Мерино, Брайс Мендес, Такефуса Кубо, Давид Сильва, Садик Умар.

Матч обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Марко ди Белло.