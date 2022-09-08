Красный Лиман, , 22:13 — REGNUM Казаки отряда «Кубань» (16 Барс) ведет упорные бои с польскими наемниками на службе киевского режима на Славянском фронте. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщил командир казачьего отряда «Кубань».

Казачий отряд «Кубань» Vsko.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с неонацизмом и защита Донбасса: спецоперация ВС РФ — трансляция»

Он сообщил, что наемники и неонацисты регулярно прощупывают позиции отряда и пытаются организовать контрнаступление. В очередной раз противник подошел вплотную к позициям казаком и попытался их окружить.

В интервью журналисту Семену Пегову командир отряда рассказал о том, как их позиции были атакованы и кем:

«Около взвода. Были и наемники. Слышна была польская речь. По сути, приходится воевать с поляками-­наемниками. Атаковали сразу с нескольких флангов. Отрезали от штаба. Засада была устроена на расстоянии 300 метров от нашего блокпоста. Расчет гранатометчиков отбил атаку, отработал цель на расстоянии 600 метров».

Отряд «Кубань» сформирован из казаков Краснодарского края и Ростовской области. Сегодня он находится на передовой.

Читайте ранее в этом сюжете: Казачий отряд «Кубань» ликвидировал группу диверсантов ВСУ