Казаки отряда «Кубань» отбили атаку польских наемников
Красный Лиман, ДНР, 8 сентября, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Казаки отряда «Кубань» (16 «Барс») ведут упорные бои с польскими наемниками на службе киевского режима на Славянском фронте. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщил командир казачьего отряда «Кубань».
Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с неонацизмом и защита Донбасса: спецоперация ВС РФ — трансляция»
Он сообщил, что наемники и неонацисты регулярно прощупывают позиции отряда и пытаются организовать контрнаступление. В очередной раз противник подошел вплотную к позициям казаков и попытался их окружить.
В интервью журналисту Семену Пегову командир отряда рассказал о том, как их позиции были атакованы и кем:
Отряд «Кубань» сформирован из казаков Краснодарского края и Ростовской области. Сегодня он находится на передовой.