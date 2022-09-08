София, 8 сентября, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Гол узбекского нападающего Эльдора Шомуродова не помог «Роме» обыграть «Лудогорец» в матче первого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2022/23. Встреча, проходившая в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена», завершилась поражением «волков» со счетом 1:2.

Fclm.ru Элдор Шомуродов

Забитыми мячами в составе «Лудогорца» отметились Каули Оливейра Соуза (72’ Якуб Петровски) и Нонато (88’ Рик). Желтые карточки получили Шоу, Антон Недялков и Якуб Петровски. Матч обслуживала английская бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном.

Составы команд:

«Лудогорец»: Падт, Недялков, Сисиньо, Витри (Терзиев, 87’), Вердон, Петровски, Десподов (Рик, 70’), Шоу (Нонато, 77’), Текпетей, Соуза (Делев, 87’), Родригес.

«Рома»: Свилар, Ибаньес, Смоллинг, Челик (Спинаццола, 67’), Манчини (Вольпато, 75’), Залевский, Кристанте (Бове, 75’), Пеллегрини, Матич (Камара, 76’), Белотти (Шомуродов, 67’), Дибала.

«Лудогорец», одержав первую победу и набрав три очка, поднялся на второе место в турнирной таблице группы C. «Рома» без очков опустилась на третью позицию.