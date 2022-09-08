Стамбул, Турция, , 22:09 — REGNUM 8 сентября киевское «Динамо» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2022/23 минимально уступило турецкому «Фенербахче». Основное время встречи завершилось со счетом 1:2.

Болельщики «Фенербахче» Football.ua

Первый мяч на 35-й минуте забил 29-летний бразильский защитник Густаво Вернес после передачи Диего Мартина Росси — 1:0. На 63-й минуте полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков сравнял счет — 1:1. В конце матча арендованный из «Челси» Миши Батшуайи вновь вывел турецкий клуб вперед — 2:1.

Составы команд:

«Фенербахче»: Байындыр, Вернер, Перес, Салаи, Аран, Алиоски (Линкольн, 83’), Кадиоглу, Креспо (Яндаш, 83’), Росси (Кахведжи, 69’), Кинг (Валенсия, 69’), Педро (Батшуайи, 69’).

«Динамо»: Бущан, Бурда, Сирота, Дубинчак (Вивчаренко, 59’), Кендзера, Сидорчук, Кабаев, Шапаренко (Шепелев, 67’), Цыганков, Гармаш (Кравченко, 88’), Буяльский.