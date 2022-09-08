Скопье, , 22:39 — REGNUM В Северной Македонии 8 сентября 2022 года отпраздновали 31-ю годовщину провозглашения независимости Республики Македония от Югославии (Социалистической федеративной республики Югославия).

Флаг Северной Македонии

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в 1991 году прошел референдум о выходе Северной Македонии из Югославии, который был бойкотирован македонскими албанцами, требующими собственной автономии.

95% македонцев, явившихся на референдум, проголосовали в поддержку независимости. Ранее, 25 января 1991 года, была принята Декларация о независимости Македонии.

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