Ижевск, , 22:03 — REGNUM В Удмуртии IT-специалистам выдали льготные ипотеки на сумму более 220 млн рублей. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава минцифры республики Тимур Меджитов.

При этом он отметил, что изначально к желающим получить жилищные кредиты работникам IT-предприятий требования «были достаточно высокие, по меркам региона». В июле перечень обязательных условий на получение льготной ипотеки смягчили. Сейчас Минцифры РФ выступает с рядом дополнительных предложений.

Так, предлагается снизить обязательный уровень зарплаты со 150 тыс. до 120 тыс. рублей для городов-миллионников и со 100 до 70 тыс. рублей — для остальных городов. Увеличить возрастную планку с 22 не до 44 лет, а до 50 лет, работать в аккредитованной компании пять лет с момента получения ипотеки, дальше — трудоустройство не проверяется. Также предложено увеличить срок трудоустройства после увольнения с трех месяцев до шести.

«Изменения сделают IT-ипотеку доступнее, ждем», — заключил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники предприятий IT-сферы в Удмуртии оценили предлагаемые государством меры поддержки. Отсрочку от армии во время весеннего призыва в республике получили 105 IT-специалистов. На данную меру рассчитывали 109 человек, но четверо не прошли по требованиям. Меджитов подчеркивал, что итоговое решение принимается призывной комиссией.

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