Цюрих, Швейцария, , 21:56 — REGNUM Лондонский «Арсенал» в матче первого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2022/23 одержал минимальную победу над швейцарским «Цюрихом» со счетом 2:1. Встреча проходила в «Цюрихе» на стадионе «Летцигрунд».

ФК «Арсенал»

Забитыми мячами в составе «канониров» отметились Маркиньос (17’ Эдуард Нкетиа) и Эдуард Нкетиа (62’ Маркиньос). Единственный гол хозяев на 44-й минуте ударом с одиннадцатиметровой отметки забил 25-летний косоварский защитник Мирлинд Крюэзиу.

Составы команд:

«Цюрих»: Брехер, Камбери, Алити, Бораньяшевич, Крюэзиу, Герреро (Рохнер, 67’), Красничи (Маркезано, 67’), Сельнэс, Окита (Авдияй, 80’), Джемаили (Конде, 68’), Айегун (Сантини, 80’).

«Арсенал»: Тернер, Тирни (Зинченко, 69’), Габриэл, Холдинг, Томиясу, Виейра (Эдегор, 69’), Локонга, Джака, Мартинелли, Нкетиа, Маркиньос (Сака, 69’).