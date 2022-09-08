Париж, , 22:03 — REGNUM Франция поставит киевскому режиму 155-миллиметровые гаубицы TRF1, которые уже сняты с вооружения французской армии, сообщает 8 сентября газета Opinion.

Снаряд для 155-мм гаубицы Василий Иванов © ИА REGNUM

«Франция снова поставит [Киеву] пушки. На этот раз речь идет не о самоходных гаубицах Caesar, а о более старых пушках TRF1. Обе пушки — 155-миллиметрового калибра, но TRF1 — буксируемое орудие и не устанавливается на грузовик», — сообщает издание.

Уточняется, что после списания пушек TRF1 из ВС Франции они были куплены компанией S2M-Equipement, а затем перепроданы Киеву.

Минобороны Франции провело перед поставкой сертификацию этих артиллерийских орудий.

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