Йошкар-Ола, , 21:49 — REGNUM В отношении 38-летнего жителя Йошкар-Олы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по статье о покушении на мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, в 2020 году мужчина вступил в переписку с иностранцем, выдавая себя за другого человека. Ложь касалась рода занятий и образа жизни. В процессе общения он сообщил зарубежному товарищу о жизненных трудностях и сложном материальном положении. В результате он стал просить перевода средств в иностранной валюте на свой счет.

Через банковские переводы сумма похищенных средств составила около 2 млн рублей. «Действия мужчины пресечены сотрудниками УМВД России по Йошкар-Оле», — подчеркнули в прокуратуре.

В ходе предварительного следствия на автомобиль обвиняемого стоимостью около 1,25 млн рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции данной статьи предусматривают наказание до десяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Миассе Челябинской области сотрудник одного предприятия перевёл неизвестным более двух миллионов рублей. Некое лицо позвонило мужчине 1969 года рождения, представилось сотрудником банка и сообщило, что на его имя оформлен кредит. И чтобы предотвратить списание, оно потребовало реквизиты карты, снять с неё все находящиеся деньги и перевести на «резервный» счёт. Гражданин поверил незнакомцу, снял с карточки около миллиона рублей и перевёл на продиктованный счет.

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