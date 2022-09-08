Москва, 8 сентября 2022, 21:48 — REGNUM Звукозаписывающая компания Sony Music приняла решение окончательно уйти из России. Об этом пишет издание Billboard.
Ожидается, что все композиции зарубежных артистов лейбла будут изъяты со всех российских стриминговых платформ. В то же время творчество локальных представителей Sony Music останется на стримингах. В заявлении компании также сказано, что российское подразделение и его сотрудники перейдут под местное управление.
Напомним, Sony Music приостановила деятельность в России в марте 2022 года. Решение компании связано с началом спецоперации на территории бывш. УССР.
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