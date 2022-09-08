Мирослава Романенко, 8 сентября 2022, 22:47 — REGNUM Польша собирается предъявить Чехии территориальные претензии, сообщает 8 сентября Rzeczpospolita. Варшава потребует от чешской стороны вернуть 368,44 га территорий в качестве компенсации «за невыгодный для Польши раздел польско-чехословацкой границы в 1950-х гг.».

Польша
Польша
Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что в последнее время Польша предъявляет слишком много претензий другим странам, как, например, недавно было с Германией.

«Жгите, поляки!» — иронизирует Галина.

«Что-то Польше слишком многие в последнее время стали должны. Закончится тем, что последним долгом будет настучать по башке», — добавил Nemo N.

«Ну понятно, почему Польшу постоянно расчленяли», — отреагировала Natalia S.

«Так несутся к новому разделу, что ноги ломают», — с сарказмом отметил Андрей Б.

«Может, стоить напомнить полякам, что это именно они с Гитлером первые разделили Чехословакию?» — задался вопросом Алексей Г.

«Сожрите уже друг друга», — не выдержала Маргарита.

«Ничему их собственная история не учит, ну ведь доиграются, и их снова разделят», — написала Надежда.

«Теперь Польшу делить будет ещё и Чехия», — отметил Андрей.

«Вот что значит в себя поверили», — прокомментировал Andrey77.

«И про реституцию во Львове не забудьте!» — призвала Galina S.

«А чехи могут предъявить Польше за раздел Чехословакии?» — задался вопросом Олег С.

Чехословакия 1920—1938
Чехословакия 1920—1938
(сс) Mariusz Pazdziora

«Я, может, ошибаюсь, но разве Польша не получила часть земель Германии? Может, пора отдать немцам? Немцы, ау, почему не забираете?» — с сарказмом поинтересовался Андрей П.

«В жабогадюкинге всё стабильно», — смеется Ирина.

«Чехи с немцами свои арсеналы раздали, вот поляки и борзеют», — добавил Семен С.

«Меня терзают смутные сомнения… По-моему, скоро полякам всей Европой рога поотшибают. Оборзели вконец», — не выдержал Tymmy.

«Польша, я смотрю, по кругу пошла: Германия, [бывш. УССР ], Чехия. Кто следующий?» — задалась вопросом Olga O.

«А что ж молчали 70 лет?» — не понимает Natasha Z.

«Чем ущербнее страна, тем больше амбиций», — смеется Нонна.

«У Польши аппетит что надо», — с сарказмом подытожила Юлия Х.