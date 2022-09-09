9 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова премьер-министра РФ о том, что нефтегазовые доходы России выросли в полтора раза.

Светлана Рыбина, , 09:04 — REGNUM Заявление премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина о том, что доходы от экспорта нефти и газа из России выросли почти наполовину, что стало ожидаемым следствием попыток Запада его ограничить, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 8 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Газ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Такая привлекательная картина сложилась не сама по себе, а благодаря непосильной «помощи» со стороны западных стран, которые ввели против России свои санкции, обрекая себя на мощнейший рост цен на энергоресурсы. Таким образом, оставаясь невероятно зависимыми от российского топлива, они начали наполнять бюджет России так стремительно, что, вероятно, никто в нашем правительстве такого развития событий даже не ждал.

Российская экономика выстояла перед напором санкций благодаря заранее припасённой в закромах финансовой подушке, бережно собранной правительством и Центробанком. Поэтому внезапный «санкционный кешбэк» станет для России источником не только выстаивания, но и существенного экономического роста.

«Прекрасно! С восточными странами, значит, выгоднее намного сотрудничать, чем с западными», — делает вывод Анна Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что дела у Российской Федерации идут настолько хорошо, что складывается ощущение, что это всё какой-то сон. Санкции не только не нанесли существенного вреда нашей стране, а даже наоборот, позволили ей осуществить долгожданный рост.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Меж тем Россия построит ещё один новый газопровод в Азию через Монголию. Это значит, что рынок сбыта у России есть и не Европой едины, как говорится», — отметил Rurik V.

Некоторые комментаторы отмечают, что даже если Европа перекроет поставки энергоносителей из России, что приведёт к снижению нефтегазовых доходов нашей страны, всё равно мы не останемся у разбитого корыта, ведь азиатский рынок готов в полной мере удовлетворить наше предложение.

«Глупые европейцы сами себе устроили дикие цены на энергоресурсы, вводя санкции против России, в результате чего Россия теперь получает куда больше прибыли, чем раньше. Ну и в чём смысл был?» — задаётся вопросом Александр В.

Часть людей полагает, что настал момент, когда государство должно использовать полученные средства на резкое увеличение благосостояния российских граждан.

«Может быть, тогда стоит эти сверхдоходы пустить в дело? К примеру, можно бороться с бедностью, стимулировать улучшение социальной инфраструктуры, зарплаты людям поднимать», — предлагает Максим А.

«Тогда людям зарплаты прибавьте по всем отраслям!» — просит Алексей К.

«Главное, чтобы деньги эти не пошли в кошельки олигархов и чинуш. Надо пустить их на благо страны: на развитие науки, образования, медицины, на строительство новых производств, школ, больниц, ремонт дорог и прочее», — указывает Михаил В.

Напомним, 8 сентября премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил в ходе своего выступления на пленарной сессии Московского финансового форума о том, что доходы от экспорта нефти и газа из России выросли почти наполовину, что стало ожидаемым следствием попыток Запада его ограничить.