Лондон, 8 сентября, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Слова государственного гимна Великобритании «Боже, храни Королеву!» изменятся после смерти королевы Елизаветы II. Об этом сообщает CBS News.

National Media Museum from UK Елизавета II. 1953

Уточняется, что строки «God Save the Queen» будут заменены на «God Save the King» («Боже, храни Короля!»).

Напомним, Елизавета II, правившая Великобританией более 70 лет, скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Теперь королём станет её старший сын — 73-летний принц Чарльз. Новый монарх возьмёт себе имя Карл III.