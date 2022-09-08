Грозный, , 21:33 — REGNUM Российские войска и части Народной милиции республик Донбасса закрепляются в городе Соледаре и готовятся к его окончательному освобождению, сообщил 8 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

Он также отметил, что в предыдущих боях за этот город в Донецкой Народной Республике было уничтожено большое количество боевиков ВСУ и их военной техники.

«Спецназ «Ахмат» вместе с союзными войсками готовится взять под полный контроль город Соледар Донецкой Народной Республики. После планомерного уничтожения большого количества нацистской боевой техники и живой силы бойцы закрепляются в городе», — сообщил Кадыров.