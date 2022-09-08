Уфа, , 21:30 — REGNUM Российский футбольный клуб «Уфа» 8 сентября объявил о расторжении контракта с 25-летним форвардом Тимуром Жамалетдиновым.

Игрок команды «Уфа» Дарья Драй © ИА REGNUM

Тимур Жамалетиднов выступал за «Уфу» с 12 августа 2020 года после перехода из московского ЦСКА за 250 тысяч евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского нападающего в 300 тысяч евро.

В текущем сезоне Тимур Жамалетдинов принял участие в семи турах Первой лиги 2022/23, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую карточку. Суммарно на поле нападающий провел 448 минут.