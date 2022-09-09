Пожаревац, , 00:36 — REGNUM Албанские сепаратисты в Косово пытаются «исподтишка» занять север Косово и Метохии. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 8 сентября в городе Пожаревац.

Водохранилище Газиводе, Косово BokicaK

По словам Вучича, албанских сепаратистов в этом, по всей видимости, поддерживают самые влиятельные страны ЕС и США.

Вучич напомнил о том, что ранее министр внутренних дел сепаратистского Косово Джеляль Свечля заявил, что Приштина полностью контролирует демаркационную линию между центральной Сербией и Косово вдоль берега озера Газиводе.

«Это означает новое нарушение Брюссельского соглашения, в соответствии с которым полиция на севере Косово должна принадлежать округу «Север», вернее, сербы должны здесь быть. Но им все-равно, им все позволено», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

При этом, когда официальный Белград обращается к Брюсселю и просит, чтобы ЕС остановил акции албанской стороны, направленные против сербского народа, европейские чиновники отвечают, что «все в порядке», рассказал Вучич. Поэтому, заявил сербский лидер, он уже не намерен обращаться ни к албанцам, ни к ЕС.

«Сейчас я предупреждаю и тех, и других, чтобы они этого больше не делали, так как сербский народ не будет больше терпеть насилия и несоблюдения международного права. Это мое предупреждением тем, кто завтра приезжает в Белград, но также и всем остальным», — подчеркнул Вучич.

Напомним, что 9 сентября в Белград приезжает спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак и советники президентов Германии и Франции Йенс Плетнер и Эммануэль Бонн.