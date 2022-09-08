Таллин, , 21:29 — REGNUM США будут наращивать своё военное присутствие в Эстонии и других прибалтийских странах, сообщил 8 сентября эстонский министр обороны Ханно Певкур по итогам встречи с министром обороны США Ллойдом Остином на авиабазе Рамштайн в Германии.

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По его словам, Пентагон увеличит число ротируемых американских подразделений и более интенсивно будет проводить военные учения на территории Эстонии.

«США в ближайшее время усилят ротацию американских подразделений и будут проводить больше учений в Эстонии и других прибалтийских странах. Это сильный сигнал о присутствии США в регионе и усиление нашего коллективного сдерживания на восточном фланге НАТО», — заявил Певкур.

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