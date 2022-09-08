8 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 22:41 — REGNUM Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что президент США Джозеф Байден одобрил выделение киевскому неонацистскому режиму нового пакета военной помощи, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Ллойд Остин (cс) Spc. XaViera Masline

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт аж о $675 млн, которые будут предоставлены в пользование Киева в качестве транша. Помимо чисто финансовой помощи американское военное ведомство предоставит киевским боевикам военные внедорожники Humvee, боеприпасы для артиллерии, 105-миллиметровые гаубицы, противорадиолокационные ракеты HARM, реактивные снаряды GMLRS, противотанковые системы, стрелковое оружие и ещё многое и многое другое.

Подарки со стороны американского хозяина киевскому неонацистскому режиму придутся как раз кстати, потом что ВСУ выработали свой основной ресурс в ходе неудачной попытки контратаковать российские позиции на херсонском и николаевском направлениях. В первую очередь нацистам нужна артиллерия, которой они в значительной степени лишились в результате контрбатарейной борьбы российских расчётов. Кроме того, боевикам нужны боеприпасы к их орудиям. Эти пробелы в армии Киева Пентагон и пытается закрыть.

«За чей счёт будет банкет?» — интересуется Павел М.

Многие пользователи уверены, что США нет дела до Киева, просто Белый дом видит в своих неонацистских марионетках прекрасную возможность распилить американский бюджет.

«Байден одобрил новую транзакцию под видом помощи [бывш. УССР], при которой он и его шайка смогут отмыть немало бабок», — пишет Тимур М.

«Странно, что это «помощью» называют. Обыкновенный заём, который чем-то придётся отдавать», — отмечает Алексей С.

Некоторые комментаторы отмечают, что даже если какая-то часть денег всё-таки доберётся до офиса главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского, то там она и останется.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Все бабки пойдут в офшоры Зеленского, ни копейки не увидят ни ВСУ, ни жители [бывш. УССР]», — уверен Макс К.

«Бункерный нарик Зеля купит ещё одну виллу в Испании, а ВСУ будут, как обычно, клянчить гривны с населения», — указывает Алекса К.

Часть людей уверена, что даже при условии, что вся американская помощь благополучно доберётся до фронта, то это никоим образом не поможет нацистам как-либо повлиять на ход спецоперации России.

«Очередное спускание денег в никуда. Никаких результатов такое спонсорство как не давало, так и не даёт. На что расчёт вообще у Штатов? Не помню, чтобы деньги вообще поступали бы на благо [бывш. УССР], по крайней мере по результатам работы ВСУ так не скажешь. Вопрос, куда уходят эти деньги, остается открытым», — считает Максим М.

«Ну выделил и выделил. Учитывая дороговизну натовского оружия и растущую инфляцию, то это весьма немного. На снаряды, может быть, нацикам и хватит, но не на современные образцы вооружения», — поделился своим мнением Святослав С.

Напомним, 8 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил на встрече возглавляемой США контактной группы по вопросам обороны бывшей УССР на авиабазе Рамштайн в Германии о том, что президент США Джозеф Байден одобрил выделение киевскому неонацистскому режиму нового пакета военной помощи.

Читайте развитие сюжета: Кадыров заявил о подготовке штурма Соледара в ДНР