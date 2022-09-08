Вашингтон, 8 сентября, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Исполнитель роли Густаво Фринга в сериале «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито заявил о желании сыграть в спин-оффе о своём персонаже. Его слова приводит портал Entertainment.

Genevieve Джанкарло Эспозито

«Так или иначе, я не против однажды вернуться к этому персонажу. Я лишь надеюсь, что, если мы возьмёмся за эту предысторию, это произойдет до того, как мне исполнится 90 лет», — рассказал Эспозито. В то же время официальная информация о потенциальном спин-оффе пока что отсутствует.

Напомним, сериал «Во все тяжкие» выходил с 2008 по 2013 год на телеканале AMC. В шоу герой Эспозито занимался наркоторговлей, параллельно ведя успешную предпринимательскую деятельность.