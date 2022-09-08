Нижний Новгород, 8 сентября, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Министерство образования Нижегородской области призывает родителей не сдавать деньги на учебники, ремонт и подарки учителям. Об этом стало известно в ходе ежегодного областного родительского собрания, проходившего в онлайн-режиме.

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В ведомстве отмечают, что образовательные учреждения не имеют права собирать деньги на эти цели.

Нижегородские власти подчёркивают — если родителей просят сдать деньги на охрану школы или на украшение класса, побелить потолок или выкопать траншею вокруг школы, то нужно отказаться, обосновывая это тем, что подобные требования незаконны.

Также это касается выпускных вечеров, поскольку учебные заведения обязаны сами закупать аттестаты и медали.

В то же время решения о сборе денег на неофициальную часть торжеств — застолье и развлекательные мероприятия, родители могут принимать самостоятельно, основываясь на решении родительского комитета школы или класса.