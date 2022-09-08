Лондон, 8 сентября 2022, 21:23 — REGNUM Десятидневный национальный траур объявлен в Британии в связи со смертью королевы Елизаветы II, передаёт 8 сентября Sky News.
Напомним, после кончины королевы на британский престол будет возведён её старший сын принц Уэльский Чарльз. Когда состоится церемония, пока не известно.
Королева скончалась 8 сентября в Шотландии. В Лондоне, пока она была ещё жива, собралась толпа у Букингемского дворца: британцы ждали известий о состоянии её здоровья.
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