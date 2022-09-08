Лондон, 8 сентября, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Десятидневный национальный траур объявлен в Британии в связи со смертью королевы Елизаветы II, передаёт 8 сентября Sky News.

National Media Museum from UK Елизавета II. 1953

Напомним, после кончины королевы на британский престол будет возведён её старший сын принц Уэльский Чарльз. Когда состоится церемония, пока не известно.

Королева скончалась 8 сентября в Шотландии. В Лондоне, пока она была ещё жива, собралась толпа у Букингемского дворца: британцы ждали известий о состоянии её здоровья.