Златоуст, Челябинская область, 8 сентября, 2022, 21:11 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области замдиректора муниципального бюджетного учреждения, обвиняемого в мошенничестве и получении взятки, оставили под арестом. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия в 2020 году он похитил не меньше 5 млн рублей, принадлежавших учреждению, и распорядился ими по своему усмотрению. А будучи первым заместителем директора одного из казённых учреждений, получил в составе группы лиц взятку от одного бизнесмена в размере более 1,4 млн рублей. Деньги дал некий бизнесмен за помощь с приёмкой и оплатой муниципального контракта.

Местный суд отправил гражданина под стражу до 9 октября. Областной поддержал это постановление и теперь оно вступило в силу.