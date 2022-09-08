Лондон, 8 сентября, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Лондонская фондовая биржа остановила торги вечером 8 сентября. Это произошло в 20:35 мск на фоне известия о смерти королевы Елизаветы II.

Патерностер-сквер — местонахождение Лондонской фондовой биржи. Сити

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Престол теперь займёт её старший сын Чарльз.

Официально Елизавета II стала самым долгоправящим монархом в Британии. На престол она взошла 6 февраля 1952 г., то есть в этом году она отметила 70-летие своего правления.