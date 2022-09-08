Ливерпуль, Великобритания, 8 сентября, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Ньюкасл» может подписать 29-летнего немецкого бывшего голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса. Об этом 8 сентября сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Антон Зайцев Лорис Кариус

По информации источника, резервный голкипер «сорок» Карл Дарлоу получил травму связок голеностопа, в связи с чем клубу потребовался еще один вратарь.

За «Ливерпуль» Кариус выступал с 1 июля 2016 года после перехода из «Майнца-05» за 6,2 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 29-летнего голкипера в 1,5 миллиона евро.