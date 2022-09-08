Энергодар, Украина, 8 сентября, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Город Энергодар остался без подачи электричества в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщает 8 сентября городская администрация.

DENAMAX Энергодар. Станция АЭС

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Отмечено, что энергоснабжение города прервано после массированного обстрела со стороны боевиков ВСУ.

Напомним, в городе Энергодаре расположена Запорожская атомная электростанция, которая является крупнейшей в Европе.

Войска киевского режима обстреливают АЭС и город Энергодар практически ежедневно.