Москва, 8 сентября, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Курс рубля незначительно вырос по отношению к доллару и евро на торгах в четверг, 8 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,73 рубля, что на шесть копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро за день опустился на четыре копейки и к закрытию составил 60,38 рубля.