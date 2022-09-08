Москва, , 20:53 — REGNUM Елизавета II — это целая эпоха, отметил член Совфеда Андрей Клишас.

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«Елизавета Вторая — это, конечно, целая эпоха британской истории. Приняла корону из рук Великого Уинстона Черчилля, а оставила престол при клоуне Борисе и городской сумасшедшей Трасс», — отметил Клишас в телеграм-канале.

«Лучше уж уйти сейчас, что там дальше будет — знает один Господь (пусть к Елизавете он будет милостив)», — добавил сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, британская королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Престол перейдет ее старшему сыну Чарльзу, которому в ноябре исполнится 74 года.