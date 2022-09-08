8 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что латвийский сейм утвердил «независимость» православной церкви Латвии от Московского патриархата.

Оксана Переможенко, , 21:48 — REGNUM Латвийский сейм утвердил «независимость» Латвийской православной церкви от Московского патриархата. Соответствующие поправки, внесенные в законодательство страны президентом Латвии, были поддержаны парламентом страны. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба латвийского парламента.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейм в срочном порядке принял поправки к закону о Латвийской православной церкви, устанавливающие полную независимость Латвийской православной церкви со всеми её епархиями, приходами и учреждениями от власти какой-либо церкви за пределами Латвии», — говорится в сообщении.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают неприемлемым вмешательство государства в дела церкви.

«Ну теперь осталось утвердить трудовые книжки для священников и установить зарплату, поставив [их] в разряд бюджетников», — с сарказмом отреагировал Дмитрий.

«Каким боком сейм к церкви?» — не понимает один из участников обсуждения.

«А Латвийская православная церковь если не просила, зачем её независимой фашисты объявили?!» — в недоумении Vladimir V.

«А что так можно было? Вот Порошенко удивился», — с сарказмом добавил Л. Э., напоминая о том, что Петр Порошенко, будучи президентом страны, добился от патриарха Константинопольской православной церкви Варфоломея так называемого томоса об автокефалии для раскольников на территории бывш. УССР.

Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Демократия, она такая демократия», — смеется Анастасия.

«И сейм же утвердил богослужебный церковно-латвийский язык… Но в связи с кризисом переводить и издавать книги: минеи, октоих и иже с ними будут методом писарей… при лучине… чернилами из бузины… перьями…» — иронизирует Oxana.

«А что мешает сейму отменить инфляцию в 20%? Вот взять и приказать ей — отвали!» — шутит Андрей Б.

«В ответ Латвийская церковь предаст сейм анафеме?» — спросил Андрей.

«То есть ещё один демократический миф разбили о независимости церкви от государства и невмешательстве в частную жизнь человека», — отметила одна из участниц обсуждения.

«А Порошенко… с томосом столько времени, как с писаной торбой, носился, а оказывается, ларчик просто открывался», — смеется Михалыч.

«Секулярная организация не имеет власти над религиозным институтом. Они б ещё взяли и отменили Бога…» — не выдержала eDilemma.

Обращение к Богу Александр Погожев © ИА REGNUM

«Обратите внимание: сейм. Признал. Независимость церкви. Ещё раз: сейм», — отреагировал Б. Х.

«Ну так они своими сеймами могут признать и Луну, и Землю, и Марс независимыми от Солнца! А море — независимым от воды! Да какая разница! Просто теперь у них (как и в Бандерстане) не церковь, а министерство религии, просто политическая организация! А чего же они от Рима своих католиков не отделяют? Был бы у них «Папа латвийский»! Чё мелочиться-то? Да просто задача у этого свихнувшегося «цивилизованного мира» расколоть и уничтожить православие! Католицизм приспосабливается и лавирует, меняет религиозные догмы и устои в угоду мирским потребам, дозволяет извращения, вопреки Библии и учению Христа! Божьи заповеди забыты, и, того гляди, скоро увидим в кардиналах трансгендера-извращенца… А там уже и до «Мамы Римской» дойдёт! У сатаны символ тоже крест, но перевернутый! Вот и этот западный «цивилизованный мир» перевернулся с ног на голову! Обычные сатанисты!» — написала Татьяна Х.

«Наступают на те же грабли, что и [киевский режим]», — подытожил Борис Ж.