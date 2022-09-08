Лондон, 8 сентября 2022, 20:50 — REGNUM Британский флаг приспустили над Букингемским дворцом вечером 8 сентября. Несколько минут назад в Шотландии скончалась британская королева Елизавета II.
Теперь Британию возглавит её старший сын принц Чарльз, которому сейчас 73 года.
О плохом самочувствии Елизаветы II стало известно сегодня, 8 сентября. Она умерла в замке Белморал в Шотландии в окружении родни.
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