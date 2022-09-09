Нур-Султан, , 00:21 — REGNUM Национализация поставит крест на остатках инвестиционной привлекательности Казахстана — ни один инвестор не будет вкладывать средства в страну, где у него могут всё отнять. Об этом заявил политолог Андрей Чеботарёв, передаёт 8 сентября телеграм-канал «Finance. kz».

Свинья-копилка (сс) nosheep

По словам эксперта, национализация приведёт к обрушению кредитных рейтингов, поскольку международные рейтинговые агентства однозначно будут расценивать этот процесс как сугубо негативный фактор.

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«А значит, привлечение государственного долга для Казахстана станет невозможным или настолько дорогим, что будет просто невыгодным», — поясняет собеседник.

Также он отметил, что национализация прямо противоречит неоднократным заявлениям президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о необходимости приватизации, которая будет способствовать разгосударствлению экономики республики и станет ещё одной возможностью для бизнеса и инвесторов.

«В случае массовой национализации будет актуальным и кадровый вопрос — не секрет, что государство зачастую не может платить конкретную зарплату на рынке, а без должной мотивации на отобранные производства не придут профессионалы», — резюмирует Чеботарёв.

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