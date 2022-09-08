Москва, 8 сентября, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Российский дизайнер Артемий Лебедев разводится с супругой Алёной Ивановой, родившей ему шестерых детей. Об этом дизайнер рассказал в эфире собственного интернет-шоу.

Цитата из видеоинтервью Артемий Лебедев

«Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я развожусь. Это подробность моей личной жизни, которую вы должны знать в ближайшие 10 лет», — заявил Лебедев. В то же время дизайнер не стал уточнять причину расставания с женой.

Напомним, Артемий Лебедев, по собственному признанию, имеет 10 детей от пяти разных женщин. Дизайнер также неоднократно признавался, что поддерживает концепцию многоженства.