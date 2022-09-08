Харьков, Бывш. УССР, , 20:37 — REGNUM Резервные соединения российских войск входят в Харьковскую область, сообщает 8 сентября Readovka.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, со ссылкой на руководство области, что бои идут по всей линии соприкосновения. Семьям с детьми власти региона рекомендуют покинуть опасные районы, где усилились боевые действия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интернете появилось короткое видео с бандеровскими боевиками и бронемашинами возле райсовета города Балаклея (Харьковская область).

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