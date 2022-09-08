Симферополь, 8 сентября, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Жёлтый уровень террористической опасности продлён в северных районах Крыма до 23 сентября, сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Республики Крым и её граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 8 сентября 2022 года до 20:00 23 сентября 2022 года будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности», — написал Аксёнов.

Жёлтый уровень террористической опасности действует на территории Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, а также Джанкойского и Красноперекопского района. Также решение распространяется на объекты Минтранса Крыма, региональные министерства жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, а также государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

Глава Крыма подчеркнул, что обстановка на территории Крыма спокойная и контролируемая.

Как сообщало ИА REGNUM, жёлтый уровень террористической опасности в северных районах Крыма действует с 11 апреля.