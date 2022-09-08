Москва, 8 сентября, 2022, 20:28 — ИА Регнум. 28-летний универсальный нападающий швейцарского клуба «Янг Бойз» и национальной сборной Камеруна Муми Нгамалё перешел в московское «Динамо». Об этом 8 сентября сообщается на официальном сайте российского клуба.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

В текущем сезоне Муми Нгамале, выступая за «Янг Бойз», принял участие в семи турах швейцарской Суперлиги 2022/23, в которых отметился одним забитым мячом и получил одну желтую карточку.

Соглашение Нгамале с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2024 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает камерунского футболиста в 4,7 миллиона евро.