София, 8 сентября, 2022, 20:25 — ИА Регнум. 8 сентября римский футбольный клуб «Рома» в матче первого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2022/23 встретится с болгарским клубом «Лудогорец». Игра пройдет в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена», а стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

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Матч обслужит бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Ассистенты главного судьи — Ли Беттс и Йан Хассин. Резервный арбитр — Роберт Джонс.

Стартовые составы команд:

«Лудогорец»: Серджио Падт, Антон Недялков, Сисиньо, Аслак Витри, Оливье Вердон, Якуб Петровски, Кирилл Десподов, Шоу, Бернард Текпетей, Каули Оливейра, Соуза, Тьяго Родригес.

«Рома»: Миле Свилар, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Зеки Челик, Никола Залевский, Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Неманья Матич, Андреа Белотти, Пауло Дибала.