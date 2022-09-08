Стамбул, Турция, , 20:21 — REGNUM 8 сентября киевское «Динамо» в матче первого тура группы B Лиги Европы УЕФА 2022/23 встретится с «Фенербахче». Встреча пройдет в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», а стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Болельщики «Фенербахче» Football.ua

Матч обслужит венгерская бригада арбитров во главе с Тамашем Богнаром. Ассистенты главного судьи — Балаж Бузас и Петер Кобор. Резервный арбитр — Маркус Зинн.

Стартовые составы команд:

«Фенербахче»: Алтай Байындыр, Густаво Вернер, Луан Перес, Аттила Салаи, Виллиан Аран, Эзджан Алиоски, Ферди Кадиоглу, Мигел Креспо, Диего Мартин Росси, Джошуа Кинг, Жоау Педро.

«Динамо»: Георгий Бущан, Никита Бурда, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера, Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Виталий Буяльский.