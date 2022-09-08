Херсон, Бывш. УССР, , 20:20 — REGNUM Личный состав казачей бригады «Дон» продолжает успешно выполнять боевые задачи на Николаевском направлении. В ходе боевых действий казаки захватили два танка киевского режима, сообщает сегодня, 8 сентября, командование бригады.

Казачий отряд «Дон» Skwrz.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с неонацизмом и защита Донбасса: спецоперация ВС РФ — трансляция»

Сообщается, что за прошедшие сутки казаки стали обладателями двух трофейных танков Т-62М киевского режима. После того, как техники бригады «Дон» поработали с этими боевыми машинами, они приступили к выполнению задач, поставленных Верховным Главнокомандующим ВС России.

«Казачий дух воинов бригады как никогда крепок, а напор не сдержать никому! Враг будет уничтожен! Победа будет за нами!» — подчеркивает командование бригады.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, казачий отряд «Дон» хорошо проявившего себя в боях под Изюмом в Харьковской области, после чего он был реорганизован в бригаду. К нему был добавлен казачий отряд «Терек». Бригада была переброшена на Николаевского направление и ведет успешные боевые действия.

Читайте ранее в этом сюжете: Казачья бригада «Дон» уничтожила подразделения ВСУ под Николаевом