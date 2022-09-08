Афины , 8 сентября 2022, 20:28 — REGNUM На греческом острове Закинф после сейсмических толчков скала обрушилась на знаменитый пляж Навагио, сообщает 8 сентября Greek Reporter.
Уточняется, что обрушение произошло через несколько часов после землетрясения магнитудой 5,3, произошедшего в 70 км от острова Закинф.
От горного массива откололась часть скалы и обрушилась на пляж. По данным местных СМИ, никто из людей не пострадал.
В данный момент к месту обрушения никого не подпускают ни с суши, ни с моря.
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