Афины , 8 сентября, 2022, 20:28 — ИА Регнум. На греческом острове Закинф после сейсмических толчков скала обрушилась на знаменитый пляж Навагио, сообщает 8 сентября Greek Reporter.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Греция. Море

Уточняется, что обрушение произошло через несколько часов после землетрясения магнитудой 5,3, произошедшего в 70 км от острова Закинф.

От горного массива откололась часть скалы и обрушилась на пляж. По данным местных СМИ, никто из людей не пострадал.

В данный момент к месту обрушения никого не подпускают ни с суши, ни с моря.