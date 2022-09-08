Цюрих, Швейцария, 8 сентября, 2022, 20:13 — ИА Регнум. 8 сентября в Цюрихе на стадионе «Летцигрунд» футбольный клуб «Цюрих» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА встретится с лондонским «Арсналом». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

ФК «Арсенал»

На матч назначена шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом аль-Хакимом. Ассистенты главного судьи — Фредрик Кливер и Роберт Вильде.

Стартовые составы команд:

«Цюрих»: Яник Брехер, Линдрит Камбери, Фидан Алити, Никола Бораньяшевич, Мирлинд Крюэзиу, Адриан Герреро, Бледян Красничи, Уле Сельнэс, Джонатан Окита, Блерим Джемаили, Тосин Айегун.

«Арсенал»: Мэтт Тернер, Киран Тирни, Габриэл, Роб Холдинг, Такэхиро Томиясу, Фабио Виейра, Альберт-Мбойо Локонга, Гранит Джака, Габриел Мартинелли, Эдуард Нкетиа, Маркиньос.