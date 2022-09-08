Верхний Уфалей, Челябинская область, 8 сентября, 2022, 20:12 — ИА Регнум. В Челябинской области проводится проверка по факту гибели 14-летней девочки на территории горного массива Аракульский Шихан. Об этом сообщает областное управление СКР.

theilr Проверка

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход проверки находится на контроле у руководителя структуры Петра Решетникова.

В пресс-службе облпрокуратуры добавили, что школьница упала во время прогулки. В ней участвовали 45 учащихся одной из школ Кыштыма в сопровождении двух педагогов.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 8 сентября. Девочка упала с высоты и погибла.