Вашингтон, 8 сентября, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Американские рэперы Quavo (Куэйвиус Кейате Маршалл) и Takeoff (Кершник Кари Болл) объявили дату премьеры совместной пластинки под названием Only Built For Infinity Links. Об этом пишет портал NME.

Цитата из интернет-шоу Colors Quavo и Takeoff

Так, новая пластинка музыкантов выйдет 7 октября 2022 года. Стоит отметить, что название проекта отсылает к альбому рэпера Raekwon (Кори Квонтрэлл Вудз) под названием Only Built 4 Cuban Linx.

Напомним, Quavo и Takeoff долгое время были участниками хип-хоп-группы Migos. В 2022 году деятельность коллектива была поставлена «на паузу».