Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, 8 сентября, 2022, 20:09 — ИА Регнум. В ямальском городе Губкинский десятиклассница забрала документы из школы, в которой ей запретили посещать занятия в хиджабе. Об этом сообщила местная жительница в группе «Губкинский — город мечты».

herman yahaya Хиджаб

Инцидент произошёл в школе №9 посёлка Пурпе. Автор поста опубликовала видео, на котором запечатлена встреча десятиклассницы с директором.

«Это не мы сказали, это так нам законодательство говорит», — оправдывает запрет носить традиционный мусульманский платок в школе директор.

Под постом о хиджабе развернулась бурная дискуссия. Причём немало ямальцев втало на сторону директора школы.

«У нас многонациональный регион. Представьте, что все религиозные дети, учителя, школьный персонал будут носить аксессуары своей религии? Христианочки в косынках, мусульманочки в хиджабах, есть ещё и буддисты в нашем городе. Не думайте только о себе. Соблюдайте устав школы. Думаю, что директор не против вас и вашей религии, директор за соблюдение норм устава школы», — пишет Галина Б.

И её поддержало большинство комментаторов.

«В школу дети должны ходить в форме и с аккуратно уложенными волосами. Если вашему ребенку не мешает покрытая голова общению со сверстниками, учителями, освоению материала, и для вашей семьи это очень принципиально и важно, и сам ребёнок чувствует себя более комфортно, то скорее всего вы добьётесь положительного решения. Но поверьте, что в школе не все это примут, убедитесь, что на ребёнка не будет давления и издёвок от других учеников, а что ещё хлеще, жалоб от родителей», — отмечает Катя Р.

В горадминистрации Губкинского прояснили ситуацию. При обращении в школу № 9 для зачисления в 10 класс, девочка получила положительный ответ. После чего был подписан приказ о её зачислении в школу.

«Директор школы ознакомил ребенка с правилами по соблюдению требований к одежде обучающихся, утверждёнными департаментом образования ЯНАО на основании ФЗ «Об образовании в РФ». На следующий день девушка без объяснения причин написала заявление об отчислении из 10 класса. Права ребёнка на обучение ущемлены не были», — гласит официальный ответ мэрии Губкинского.

Напомним, в Тюмени в течение трёх дней кипели страсти относительно инцидента, когда директор школы №88 2 сентября не пустила пятиклассницу на занятия в традиционном мусульманском платке, так как её внешний вид нарушает устав школы. В итоге после переговоров, в которых участвовал замгубернатора региона Алексей Райдер, девочке в качестве исключения разрешили носить хиджаб в учебном учреждении. Но с оговоркой, что в Тюменской области внесение изменений и дополнений в требования к школьной форме — это компетенция управляющих советов и родительских комитетов учебных учреждений. Любые возникающие вопросы, требующие корректировки установленных в школьном уставе норм, в частности и в элементах школьной формы учащихся, могут быть внесены только путём коллективных обсуждений, подчеркнул заместитель тюменского губернатора Алексей Райдер.