Москва, , 20:24 — REGNUM Особый порядок операций с долями в обществах с ограниченной ответственностью России вводится для иностранцев из недружественных государств. Текст указа, подписанного 8 сентября президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин Yarregion.ru

В указе «Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами» говорится, что сделки этими лицами могут осуществляться на основании разрешений, выдаваемых правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и при необходимости содержащих условия их исполнения.

Эти меры вводятся в дополнение к уже введённым в марте указами президента «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ» и «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

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