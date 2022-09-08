Эр-Рияд, 8 сентября, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Саудовская Аравия готова объявить совместную заявку с Египтом и Грецией на проведение чемпионата мира 2030 года. В случае успеха мундиаль снова будет проводить зимой. Об этом 8 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Чемпионат мира 2018

Все матчи ближайшего чемпионата мира, проходящего в Катаре, состоятся в период с ноября по декабрь 2022 года.

Действующим победителем турнира является национальная сборная Франции, обыгравшая в финале ЧМ-2018 сборную Хорватии под руководством Златко Далича со счетом 4:2. Забитыми мячами в составе сборной Франции в том матче отметились Антуан Гризманн (38’ пенальти), Поль Погба (59’) и Килиан Мбаппе (65’ Люка Эрнандес).