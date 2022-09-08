Москва, 8 сентября, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Последние исследования социологов, свидетельствующие о высокой готовности жителей Запорожской и Херсонской областей проголосовать на референдуме за вхождение в состав России, отражают электоральные настроения жителей этих регионов, наблюдавшиеся последние два десятилетия. Об этом заявил в комментарии ИА REGNUM специалист Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Александр Рудаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в ДНР

Специалист отметил, что результаты опроса Крымского республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ), как и опроса исследовательской компании «Инсомар», показывают устойчивую позитивную динамику по ключевым социологическим индикаторам: отношение к вхождению в состав России, отношение к потенциальной явке в случае проведения референдума, отношение к возможности получения российского гражданства.

«Чем это можно объяснить? С одной стороны, если брать электоральную статистику 2010-х, 2000-х годов, то мы видим что эти регионы всегда голосовали за пророссийские силы, за противников националистов вплоть до госпереворота 2014 года, после которого уже в принципе стали невозможны свободные выборы», — указал Рудаков.

Он напомнил, что региональные парламенты этих областей в своё время даже принимали решения о признании их зонами, свободными от НАТО.

«Это было в прошлом. А сейчас мы видим, что пророссийские настроения усиливаются на фоне тех действий, которые осуществляет киевский режим. С одной стороны, он именует жителей этих областей своими гражданами, а с другой — регулярно обстреливает территории их проживания, разрушает инфраструктуру, создаёт угрозу безопасности их жизни. Естественно, что на фоне этих событий растут пророссийские настроения, и симпатии жителей ещё больше фокусируются на теме восстановления исторических связей с Россией, вхождения в состав Российской Федерации», — отметил эксперт.

Рудаков также обратил внимание, что и в опросе РИПСИ, и в опросе «Инсомар» наблюдается определённая разница в цифрах между Херсонской и Запорожской областями.

«Я могу сказать, что эта разница коррелирует и с теми данными электоральной статистики, которые наблюдались в 2000-х и первой половине 2010-х годов. Они в принципе сопоставимы, и это вполне логично. Люди, которые жили в этих регионах до государственного переворота, живут в них и сейчас. Конечно, существует определённая часть молодёжи, которая была вовлечена в пространство националистической идеологии за эти восемь лет, что прошли с момента госпереворота. Но всё-таки на общем фоне, среди общей выборки это достаточно незначительная группа», — пояснил он.

Политолог выразил уверенность, что симпатии к России среди жителей Запорожья и Херсонщины «как имели место раньше, так имеют место и сейчас». «Это те же самые люди, что жили в этих областях до государственного переворота, они же живут в них и теперь. Состав населения не изменился, соответственно не изменились и симпатии», — заключил он.