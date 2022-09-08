Краснодар, 8 сентября, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Первый добровольческий казачий отряд имени Захария Чепеги (БАРС-1) продолжает активные боевые действия на территории бывшей УССР в рамках специальной военной операции. Об этом сообщает сегодня, 8 сентября, Всероссийское Казачье Общество.

Донские казаки

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Средствами ПВО бойцы отряда смогли сбить беспилотный летательный аппарат бандеровцев, чем затруднили действия вражеской разведки.

Однако противник смог вычислить расположение склада боевого имущества отряда имени Захария Чепеги. Тем не менее бойцы отряда получили информацию от разведки о том, что готовится удар по их складам.

Заблаговременно казаки вывезли со склада всю военную технику и боеприпасы, а также отошли от здания на безопасное расстояние. После этого последовал высокоточный удар вражескими реактивными системами залпового огня, предположительно, иностранного производства (HIMARS или аналоги). Однако никакого урона казаки и их военная техника не получили. Было лишь повреждено здание склада. Потерь нет.

Также казаки сердечно благодарят жителей Краснодарского края за всю ту помощь, что они им оказывают, которая позволяет успешно выполнять боевые задачи на переднем крае во имя нашей общей победы и за правое дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый добровольческий казачий отряд имени атамана Захария Чепеги сражается с бандеровцами на запорожском направлении.