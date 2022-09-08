8 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что в океанариуме британского города Саутенд-он-Си могут усыпить животных в связи с невозможностью их содержать из-за энергетического кризиса.

Анна Царькова, , 20:20 — REGNUM В океанариуме британского города Саутенд-он-Си могут усыпить животных в связи с невозможностью их содержать из-за энергетического кризиса, заявил 8 сентября владелец океанариума Филип Миллер в интервью телеканалу ITV.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам владельца океанариума, из-за рекордного роста стоимости электроэнергии содержание животных возрастет до £750 тыс. ежегодно.

«Все эти животные должны находиться в тепле или в холоде, или и то и другое, 24 часа в сутки семь дней в неделю. И их необходимо кормить, поэтому приходится платить большие счета. Их всех придется подвергнуть эвтаназии, или же нам надо найти им другой дом», — подчеркнул Миллер, добавив, что в других британских зоопарках подобная проблема.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с осуждением восприняли заявление Миллера насчет усыпления обитателей океанариума.

«[Надо] предложить переселить животных в РФ», — написал Алексей Z.

«Твари, раздайте зверей в нормальные страны», — не выдержала Irina.

«Добрые и демократичные, чуть требуется сэкономить — всех на эвтаназию. Это же так гуманно, так по-европейски», — с сарказмом отметил Александр Г.

«Англосаксы просто так никого не выпускают на волю. И зверушек, в том числе», — добавил один из участников обсуждения.

Океанариум Zac Wolf

«Нам ещё придется оттуда животных спасать, вот увидите…» — написала Светлана Л.

«И это цивилизованный Запад! Просвещенная Европа!» — отреагировала Olga 17 268.

«Выкупить бы зверюшек», — призвала Helen P.

«Зверушек жалко, британцев — нет!» — прокомментировал Vladimir V.

«Зверям пусть тоже компенсируют как жителям. Дошли уже совсем. Усыплять», — возмутилась Оксана.

«Сначала животных, потом пенсионеров…» — пишет Петр.

«Пусть себя усыпят лучше. В мире станет спокойнее», — не выдержал ещё один участник обсуждения.

«А в Ленинграде в блокаду пытались животных спасать», — отметила Елена К.

«А куда зелёные их смотрят?» — не понимает Catherine V.

«Отдайте в Россию, живодёры!» — призвала Аnastasia B.

«Интересно, они запрашивали государственную поддержку или такого у них нет? Ну, видимо, для них проще усыпить животных, чем пошевелить извилинами мозга и поднять *опу. Могли бы и зоозащитников привлечь и администрацию…» — пишет Lesea.

Квентин Массейс. Аллегория глупости. XVI

«Так и где защитники животных, актёры там всякие? Прикиньте, сколько вони было бы если б это было в России», — написал Евгений.

«Начали с животных. Нет ни чести, ни совести, в них не осталось ничего человеческого… И всё ради поддержки нацистов и лживой подлой демократии», — отреагировала Катя Г.

«Сначала зверюшек, зимой — «избирателей», — с сарказмом добавил Сергей.

«Хотя бы попытались передать в зоопарки мира», — недоумевает Евгений Б.

«Потом обществу по защите животных скажут, что «виновата Россия», — подытожил ValetoS.